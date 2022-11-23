Çanakkale‘de kaçak avcılar 2.5 ton kum midyesi ile yakalandı 

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE açıklarında yasak sahada kaçak kum midyesi (Akivades) avcılığı yapan şüpheliler, sahil güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 2.5 ton canlı kum midyesi denize bırakılırken, 6 şüpheliye toplam 26 bin 147 TL idari para cezası uygulandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Çanakkale açıklarında yasak sahada kaçak olarak kum midyesi avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gönderilen ekipleri gören şüpheliler, teknede bulunan kum midyesi dolu çuvalları denize atmaya başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde ele geçirilen 2.5 ton canlı kum midyesi, Sahil Güvenliğe bağlı dalgıçlar tarafından denize bırakıldı. Olayla ilgili 6 şüpheliye toplam 26 bin 147 TL idari para cezası uygulandı. (DHA)

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