Çanakkale’de kablo hırsızlığına 2 gözaltı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de bir firmaya ait bakır kabloyu keserek çalan 1 hırsız ve kabloları satın alan hurdacı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez ilçeye bağlı Salihler, Denizgöründü, Kocalar ve Taşlıtarla köylerinde farklı tarihlerde bir firmaya ait bakır kablolar çalındı. İl Jandarma Komutanlığınca olay yeri ve çevresinde yaklaşık 1 ay kadar süren incelemeler sonucunda şüpheli M.Ö.’nün kabloları çaldığı tespit edildi. Şahsa ait tarlada bulunan barakada yapılan arama neticesinde, suç unsuru malzemeler ele geçirildi. M.Ö.’nün ve şahsın çalmış olduğu kabloları sattığı öğrenilen hurdacı F.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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