Çanakkale’de jandarma operasyonu; kenevirleri ‘Roket’ buldu

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki plajlarda, işletmeci firma tarafından belirlenen şezlong ve şemsiye kiralama fiyatları, tatilcilerin tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşım yapan tatilciler, "Bu kadar da olmaz, 2 şezlong 1 şemsiye 200 TL. Yazıktır, günahtır" ifadelerini kullandı.