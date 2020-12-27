Çanakkale’de çay ile denizin birleştiği noktada balık ölümleri

İpek YAVAŞ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesindeki Tuzla Çayı’nın denize aktığı bölümünde balık ölümleri yaşandı. Çayın deniz ile birleştiği noktada levrek, kefal ve sazan gibi onlarca ölü balık karaya vururken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı.

Tuzla köyündeki çayın yüzeyi ve denizle birleştiği kumsalda çok sayıda ölü balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Balık ölümlerinin yaşanan kuraklık nedeniyle çaydaki su seviyesinin düşmesi ve oksijen yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceği düşünülürken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı incelemenin ardından balıkların ölüm nedeni belli olacak.

‘OKSİJEN YETERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Tuzla Çayı’nda yaşanan balık ölümlerine kuraklığın neden olabileceğini ifade eden Tuzla köyü Muhtarı Necdi Ceylan, “Çayda balık ölümlerimiz var. Yerinde giderek tespit ettik. Aşağı yukarı 150- 200 adet balığın ölümü söz konusu. Geçen yıl da başımıza geldi. Levrek, kefal ve sazan gibi balıklar ölmüş. Bu sene de kuraklık vardı. Yağmurlar başlamadan önce bu balıklar ölmeye başlamıştı. Biz oksijen yetersizliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri numune alacak ve ondan sonra balıkların ölüm sebebi belli olacak” dedi.

Balık ölümlerinin yaşandığı Tuzla Çayı, köyün içinden geçerek, denize akıyor.

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