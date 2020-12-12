Çanakkale’de cadde ve meydanlar boş kaldı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma akşamı saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde cadde, meydan ve sokaklar sessiz.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, cuma akşamı saat 21.00’de başladı. Çanakkale’de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı devam ederken, kentte kısıtlamalara genellikle uyulduğu belirtildi. Dün akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla kent merkezindeki meydan cadde ve sokaklarında görülen yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Kısıtlama, pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek.

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