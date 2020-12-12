Çanakkale’de bir koyun tek seferde 5 kuzu doğurdu

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, küçükbaş üreticiliği yapan Şevket Genç’e (53) ait sönmez cinsi koyun, tek seferde 5 kuzu doğurdu.

Ayvacık’a bağlı Demirciköy köyünde yaşayan ve buradaki çiftliğinde küçükbaş hayvan üreticiliği yapan Şevket Genç’e ait sönmez cinsi gebe koyun, tek seferde 5 kuzu yavruladı. Kuzularının sağlıklı olarak dünyaya gelmesinden dolayı üretici Genç, büyük sevinç yaşadı. Koyunlarına yem vermek için sabah saatlerinde tarlasına giden üretici Genç, gebe koyunlarından birinin doğum yaptığını ve 5 sağlıklı kuzu dünyaya getirdiğini görünce hem şaşırdı hem de sevindi.

İlk kez bir koyununun bu kadar kuzu dünyaya getirdiğini ifade eden Şevket Genç, “30 yıldır koyun ve kuzu yetiştiriciliği yapıyorum. 40 koyunumun içinden bir koyunum beşiz kuzuladı. Kuzularımın hepsi sağlıklı. Anaları da sağlıklı. Koyunum sönmez cinsi bir koyun. Sevinçliyim ve mutluyum. Allah bereketini artırsın” dedi.

FOTOĞRAFLI