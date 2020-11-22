Çanakkale’de bir evde 1.5 ton sahte şarap ele geçirildi

Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Biga ilçesindeki bir evde, 1.5 ton sahte şarap ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Biga ilçesinde yaşayan S.A.’nın evinde sahte içki bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, eve yaptıkları operasyonla 1.5 ton sahte şarap ele geçirdi.

Gözaltına alınan S.A., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

El koyulan 1.5 ton sahte içki imha edildi.

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