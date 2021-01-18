Çanakkale’de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı-Ek Fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale’de bir çocuk ve 4 kadını elle taciz eden apartman görevlisi yakalandı-Ek...
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Sokak hayvanlarını besleyen üniversite öğrencisine saldırı
Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da yaşayan üniversite öğrencisi Çağlayan Adil Cansu (22), sokak hayvanlarını beslediği sırada yan binadaki kişilerin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı. Olay, sabah...
Hastalığı sırasında bağışlarıyla öğrenci okutan profesör, hayatını kaybetti
Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- TRAKYA Üniversitesi'nde (TÜ) kanserle savaştığı dönemde kemoterapi görürken, bir yandan da muayene ettiği hastalardan gelen geliri, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimine bağışlayan Prof.Dr....
Nişantaşı’nda ünlü mağazanın bulunduğu binada yangın
Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) ŞİŞLİ Nişantaşı'nda, ünlü bir giyim mağazasının bulunduğu 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede...
Salihli’de, polis ekiplerince durdurulan otomobilde 87 parça ‘tarihi eser’ ele geçirildi
Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince bir otomobilde yapılan aramada 87 parça tarihi eser ele geçirildi. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü...