Çanakkale’de beklenen yağmur başladı / Ek fotoğraflar

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Kameradan belirlenen ‘yankesicilik’ şüphelisi yakalandı
Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da iki ayrı 'yankesicilik' olayına karıştığı belirlenen B.K., yakalanarak gözaltına alındı. Mahmekemeye sevk edilen B.K., tutuklandı. Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık...
Trumpizm
Otokrasi heveslisi popülist liderlerin yönetim biçiminin yeni adı Trumpizm oldu.Amerika Birleşik Devletlerinde son yaşanan olaylar iktidarda olmasına rağmen mızmız şikayetler savurarak “ben mağdur edildim” edebiyatı yapan, seçim kaybedince gururu incinen popülist bir politikacının yol açtığı korkunç bir felakettir. Neticede galeyana gelen kalabalık Kongre binasını işgal etmiş, kırmış dökmüş ve olaylar sonucunda dört can kaybı yaşanmıştır.
Denizli merkezli uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ merkezli 2 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik...
Dünyaca ünlü teknoloji firması Tuzla’da çalışacak personel arıyor
İSTANBUL, (DHA)- Çinli cep telefonu devi Oppo, İstanbul Tuzla’da kuracağı üretim üssü için personel alımına başladığını duyurdu. Tuzla Belediyesi Kariyer ve İstihdam Merkezi (TUZKAM)...