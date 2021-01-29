Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı/ Ek fotoğraf

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Bu sırada yoldan geçen bir taksi ise uçan çatının parçalarına çarptı, o anlar güvenlik kamerasına...