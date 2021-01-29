Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)

BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİL BULUNDU, SÜRÜCÜ KAYIP

Çanakkale’de Ayvacık Barajı’nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından öğle saatlerinde yeri tespit edilen otomobil, dalgıçlar tarafından vincin çelik halatına bağlandı. Ardından da vinç yardımıyla sudan çıkardı. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu’nun olmadığı görüldü. Kayıp Meracıoğlu’nu arama çalışmaları devam ediyor.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)

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