Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları 4’üncü gününde devam ediyor

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Cemhan ŞEN- İpek YAVAŞ/ AYVACIK/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde, işe gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması üzerine kaybolan Mürsel Meracıoğlu’nu (40) arama çalışmaları, 4’üncü gününde devam ediyor.

Ayvacık ilçesine bağlı Kırca köyündeki Rüzgar Enerji Santrali’nde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu ile yardımcı hizmetlerde çalışan Filiz Soydoğan Çiçek, çarşamba sabahı işe gitmek üzere ilçe merkezinden otomobille yola çıktı. Otomobil, saat 07.45 sıralarında, Ayvacık Barajı yanından geçen toprak yola geldiğinde, taşan baraj suyuna kapılarak, kayboldu. Bunun üzerine barajda başlatılan arama çalışmalarının ikinci gününde kayıp 2 kişiden Filiz Soydoğan Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Dün yapılan arama çalışmalarında ise Mürsel Meracıoğlu’nun kullandığı araç, baraj göleti içinde bulunarak karaya çıkarıldı. Ancak araç içerisinde olmadığı belirlenen Mürsel Meracıoğlu’nu arama çalışmaları hava kararıncaya kadar devam etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, deniz polisi, jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen arama çalışmaları bu sabah 4 bot ile yeniden başladı. Arama çalışmalarında, rov robotu, sonar cihazı, su altı görüntüleme cihazı ve manyotemetre cihazı kullanılıyor.

Aralıklarla yağışın etkili olduğu bölgede, Kızılay ve Ayvacık Belediyesi ekipleri, arama yapan ekiplere destek oluyor.

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