Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan iş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu / ek fotoğraflar
Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan iş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu /...
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Biden’den elektrikli araç kararı
Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Biden’ın imzaladığı yeni bir kararname uyarınca federal hükümetin kullandığı araçların tamamının Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen elektrikli araçlarla değiştirileceği öğrenildi.
ASKİ baraj ve göl kıyılarını çöplerden temizliyor
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’i besleyen barajlarda suların azalmasıyla birlikte gün yüzüne çıkan çöpleri temizliyor. Kurtboğazı Barajı’nda gerçekleştirilen atık ve çöp temizliği çalışmalarına ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Baran Bozoğlu da katıldı.
Barışma vaadiyle eve götürdüğü eşini öldürüp, oğlu ile 2 yakınını yaraladı
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Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da şiddet gördüğü için babasının evine giden Süryan B., barışma vaadiyle tekrar eve götüren eşi Mehmet B., tarafından öldürüldü. Olay...
Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı (4)
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BARAJ SUYUNDA KAYBOLAN OTOMOBİL BULUNDU, SÜRÜCÜ KAYIP Çanakkale'de Ayvacık Barajı'nın yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu. Arama kurtarma ekipleri tarafından öğle saatlerinde yeri tespit...