Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan iş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu / ek fotoğraflar

Amerika Birleşik Devletlerinin yeni Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinin ardından alınan kararlara bir yenisi daha eklendi. Biden’ın imzaladığı yeni bir kararname uyarınca federal hükümetin kullandığı araçların tamamının Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilen elektrikli araçlarla değiştirileceği öğrenildi.