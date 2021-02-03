Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan iş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu / ek fotoğraflar

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Çanakkale’de baraj suyunda kaybolan iş güvenliği uzmanı, 8 gün sonra bulundu / ek fotoğraflar

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