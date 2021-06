Çanakkale’de balık satışlarında müsilaj ile düşüş; balıkhane bomboş

Burak GEZEN- Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı ve Marmara Denizi’nde aylardır balıkçıların kabusu haline gelen, halk arasında ‘deniz salyası’ olarak da bilinen müsilaj, avcılıktan sonra şimdi de balık satışlarını etkiledi. Balıkhane esnafı, müsilajın balıkları zehirleyip, öldürdüğü ve insan sağlığı için olumsuz etkileri olduğu yönündeki açıklamalar nedeniyle balık satışlarının durma noktasına geldiğini söyledi.

Marmara Denizi’nde ve Çanakkale Boğazı’nda görülen müsilajın balık ölümlerine neden olduğu iddiaları, halkı balık tüketimi konusunda endişelendirdi. Beyaz, köpüksü ve yapışkan madde olan müsilajın balıkları zehirlediği ve insan sağlığına uygun olmadığı yönündeki açıklamalar sonrası balık tüketiminin en yüksek olduğu kentlerden Çanakkale’de satışlar, durma noktasına geldi. Balıkhane esnafı, son günlerde müşterinin uğramaz olduğunu, gelenlerin de balıklara bakıp, tereddütlerini dile getirdiğini ve birçoğunun alışveriş yapmadan ayrıldığını belirtti.

‘ZEHİRLİ MADDE DEĞİL’

Su ürünleri mühendisi olan balıkhane esnafından Sadri Dinçer, müsilajın 8 yıldır var olduğunu, bu sene çok yoğun görüldüğünü söyledi. Dinçer, “Ffitoplanktonların denizdeki patlamasından dolayı oluşuyor. Müsilajın balıklara bir zararı yok. Hatta büyük balıkların beslenme kaynağı olan bir madde. Bu sene denizdeki bazı canlı türlerinin azalması, bazı türleri çoğalmasından dolayı müsilaj çoğaldı. Müsilajın sadece balıkçıya zararı var. Balıkçının avlanmasını engelliyor, zorlaştırıyor. Müsilaj, ağların çekilmesini zorlaştırıyor. Bazı söylentiler çıktı; müsilajın olduğu bölgede tutulan balıktan zehirlenenler olduğu, bu balıkların zararlı ve tüketilmemesi gerekiyor, diye. Halkımız da bundan etkileniyor. Son 10 gündür işlerimizde çok düşüş var” diye konuştu.

‘BALIKLAR, MUSİLAJ SOLUNGAÇLARINI TIKADIĞI İÇİN ÖLÜYOR’

Volkan Kaşıkçı ise vatandaşın ve balıkçının gündeminde müsilaj olduğunu belirterek, “Müsilaj her sene olan bir durum. Bu sene uzun sürdü ve gündeme çok geldi. Kulaktan kulağa dönen dedikodular var. Balık yendiği zaman zehirlenme olur gibi. Müsilaj avcılığı etkiliyor. Balığın avlanmasında azalma oluyor. Bu söylentiler çıktıktan sonra işlerimiz çok düştü. Müsilaj, denizin içinde ve denizin kendisinin ürettiği bir madde. Vatandaş tedirgin. Sosyal medyada balık ölümleri, deniyor. Bu balık zehirlendiğinden ölmüyor. Balıklar solungacından nefes alıyor. Müsilaj balıkların solungacını tıkıyor. Müsilaj konusu döndüğü için 10 günden beri satışlarımız dip seviyede. Balıkhaneye insan gelmiyor” dedi.

‘BÖYLE DURUM OLSA MEKANLARIMIZI KAPATIRIZ’

Balıkçı esnafından Cengiz Sarıgül ise “Tamamen balıkçıya zararı var. Müsilajın sebebi araştırılıyor. Tarak, midye ve deniz hıyarı dedikleri canlıların biraz fazla toplanmasından dolayı bu sene bir artış oldu. Yoksa her sene 10-20 gün biz bunu yaşıyorduk. İnsanlarımız korktular. Böyle bir durum olsa biz bu riski göze almayız. Mekanlarımızı kapatırız. Halkımız gönül rahatlığıyla balık tüketebilir” dedi.

‘SARDALYANIN IZGARA OLMA ZAMANI BAŞLADI’

Gökhan Uysal ise “Marmara Denizi’nde müsilaj devamlı olan bir durum. Müsilaj dediğimiz planktonlardan oluşuyor. Balığın yediği şeyler bunlar. Müsilaj balıkçılarımızın avcılığını etkiliyor. Ağlara yapıştığı için balıkçılar rahat avcılık yapamıyor. Müsilajın en büyük sebeplerinden biri belediyelerin, fabrikaların deşarjı. Bunları biraz daha kontrol altına almamız lazım. Tutulan balıklar müsilajın olmadığı yerler. Müsilajın olduğu yerde zaten avcılık yapılamıyor. Bunlar satışlarımızı etkiledi. Şu an sardalya mevsimi geliyor. Sardalya bizim Çanakkale bölgemize özgü bir balık. Sardalyanın yavaş yavaş ızgara olma dönemi de başladı. Halkımız gönül rahatlığıyla balık alıp, mangallarını yakıp yiyebilirler” diye konuştu.

‘BALIK YEMEYE KORKACAĞIZ’

Kordonboyunda yürüyüş yaparken, balıkçı barınağı yakınında deniz üzerinde tabaka şeklinde müsilajı gören Gülizar Ceylan da “Balık yemeye de korkacağız. İğrenç, şu rezilliğe bak. Denizin temizlenmesi lazım. Halkımız da denize ne bulursa atmış. Uzun zamandır dışarı çıkmadım. Çıkınca yakından gördüm” dedi.

