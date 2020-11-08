Çanakkale’de ayı mantarı köylünün gelir kapısı oldu/ Ek Fotoğraflar

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Elazığ’da sağlık çalışanları için hatıra ormanı
Ahmet ÇÖTELİ-Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ (DHA)- ELAZIĞ'da 'Milli Ağaçlandırma Günü' etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları için hatıra ormanı oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'Milli...
Ankara’da zincirleme kaza: 2’si polis 5 yaralı
Ferhat EKİNCİ /ANKARA,(DHA) - ANKARA'da sürücüsü alkollü olduğu tespit edilen ve kırmızı ışıkta geçen otomobil taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, seyir halindeki polis...
Koronavirüs salgınında can kaybı 10 bin 639’a yükseldi
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 146 bin 28 testten 2 bin 311 koronavirüs hastası tespit...
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