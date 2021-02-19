Çanakkale’de, apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilendi

Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 4 katlı bir apartmanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1’i bebek, 2’si çocuk toplam 8 kişi ambulanslara taşınarak, oksijen maskesi takılıp, tedavi edildi.

Küçükkuyu beldesi, Atatürk Caddesi’nde, 4 katlı apartmanın birinci katında, Üzeyir Karakaş ve arkadaşlarının yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, apartman boşluğunda yoğun dumana neden oldu. Üst katlarda oturan bina sakinleri yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayınca çatı katına çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1’i bebek, 2’si çocuk toplam 8 kişi, itfaiye ekipleri, jandarma ve sağlıkçılar tarafından ambulanslara taşınarak, oksijen maskesi takılıp, tedavi edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, dairede hasar oluştu.

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