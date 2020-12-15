Çanakkale’de 79,5 kilo kaçak tütün ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de, polis ekiplerince iş yeri, depo ve araçta yapılan aramalarda, 14 bin 40 doldurulmuş bandrolsüz sigara ile 79,5 kilo kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezine ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu R.Ç.’nin iş yeri, deposu ve aracında arama gerçekleştirdi. Aramalarda 14 bin 40 doldurulmuş bandrolsüz sigara, 17 paket nargile kömürü ve 79,5 kilogram sarma ve doldurmaya hazır kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan R.Ç., hakkında adli işlem yapıldıktan sonra ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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