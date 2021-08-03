Çanakkale’de 63 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisinde bulunan 63 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Eceabat ilçesi açıklarında 1 Ağustos günü makine arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknenin içerisindeki bir grup kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı arayarak, yardım talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen ekipler, yelkenli teknede 63 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısını yakaladı.

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