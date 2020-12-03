Çanakkale’de 4 gün önce kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

İpek YAVAŞ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de 4 gündür kayıp olan Hakkı Ahmet Özkan (71) jandarma ekiplerince köyün 5 kilometre uzağındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken köyünde bulunan evinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Hakkı Ahmet Özkan, 28 Kasım günü kayboldu. Yakınlarının, durumu bildirdiği AFAD ve jandarma ekipleri tarafından aranan yaşlı adam, köyün 5 kilometre uzaklığındaki ormanlık alanda ölü bulundu.

Yaşlı adamın ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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