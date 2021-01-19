Çanakkale’de 240 litre sahte şarap ele geçirildi

ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda, 240 litre sahte şarap ile yakalanan şüpheli K.T. gözaltına alındı.

Çanakkale il merkezine bağlı Erenköy köyünde, şüpheli K.T.’nin sahte şarap yaparak satmaya çalıştığı ihbarını alan Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izin doğrultusunda, K.T.’ye ait adrese baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, satışa hazır halde bidonlar içerisinde 240 litre sahte şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.T. hakkında, Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapılarak, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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