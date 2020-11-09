Çanakkale’de 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirildi

Kent genelinde toplum sağlığını önceleyen ve salgın hastalıklarla etkin mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkent'te bulunan sanayi bölgeleri Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte edilmeye başlandı.