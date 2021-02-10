Çanakkale’de 15 uyuşturucu şüphelisi adliyeye sevk edildi

Ayhan AKKAYA/BİGA, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’de, 3 gün önce polis tarafından 4 farklı bölgede 14 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik Çanakkale merkez, Biga, Çan ve Balıkesir’in Gönen ilçesinde operasyon düzenledi. 14 adrese eş zamanlı yapılan şafak operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen 15 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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