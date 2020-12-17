Çanakkale’de 130 litre sahte içki ele geçirildi

Sivas'ta yaşayan Abdurrahman Çifçi (58), 8 yaşında başladığı hasır yastık yapma mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Osmanlı döneminde kullanılan ve şimdilerde şark köşesi için tercih edilen yastıklar, Almanya ve Fransa'ya da gönderiliyor.