Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlu olsun

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KİLYOS'a akın eden kitesurf tutkunları doyasıya eğlendi. Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "İnsanlar için fırtına, bizim için bayram oluyor genelde" dedi. Kitesurf...