Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlu olsun

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Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KİLYOS'a akın eden kitesurf tutkunları doyasıya eğlendi. Ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, "İnsanlar için fırtına, bizim için bayram oluyor genelde" dedi. Kitesurf...
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