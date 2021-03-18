Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlu olsun

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Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünü kutlu olsun. Bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.

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