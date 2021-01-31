Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çorum’da

Yusuf ÇINAR/ÇORİM,(DHA)- ÇANAKKALE savaşları dönemine ait materyaller ve dijital gösterilerin sunulduğu ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’ TIR’ı Çorum’a geldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca hayata geçirilen proje kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nca oluşturulan ve ‘Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale’ mottosuyla Çanakkale’den yola çıkan, ‘Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’, Çorum’a ulaştı. Ankara’dan 30 Haziran 2020’de yola çıkan mobil müze, Çorum Hürriyet Meydanı’nda vatandaşlarla buluşturulacak. Çanakkale Savaşları’ndaki kahramanlıklar ve yaşananların anlatılması amacıyla Türkiye turuna çıkan TIR, 57’nci durağı olan Çorum’da ziyaretçilerini ağırlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle TIR, polis tarafından 24 saat koruma altına alındı.
Mobil müze, kentte yarın ziyaretçi kabul etmeye başlayacak.
FOTOĞRAFLI
Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)- ŞIRNAK'ta, hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan kesinleşmiş 30…
Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)- TRABZON’da denize deşarj edilen atık su borularının zamanla kopup, eskimesi, kirlilik ve kötü…
Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, olumsuz hava…
Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken ve Konaklı Kayak…
Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Macera Off-Road ekibi, nehirlerde yapılan raftingi Palandöken'in karlı dağlarına taşıdı. Kask…
ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, genç yeteneklerin sanatsal üretimlerini teşvik etmek üzere her yıl…