‘Çanakkale geçilmez’ diyen öğrenciler, 2 bin 26 rakımlı tepede dev bayrak açtı

Fatih ÇELİK/MUŞ, (DHA)- MUŞ’un Varto ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla 2 bin 26 rakımlı Kem Tepesi’nde ‘Çanakkale geçilmez’ pankartı ile dev Türk bayrağı açtı.

Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi’nce 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla Bingöl Dağları eteğindeki Kem Tepesi’nde töreni düzenlendi. Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek verdiği öğrenciler, tepeye çıktı. 10 öğretmen ve 50 öğrencinin yanı sıra İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı’ndan askerlerin de yer aldığı, 2 bin 26 rakımlı tepede ‘Çanakkale geçilmez’ yazılı pankart ile dev Türk bayrağı açıldı.

Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Varto Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizle birlikte dev bayrağımızı açtık. Öğrencilerimiz böyle bir güzel etkinlik yapmak istemişler. Aynı zamanda ‘Çanakkale geçilmez’ yazımızı da Varto’nun dağlarında sergilemiş olduk. Öncelikle öğretmen ve öğrencilerimize duyarlı bir etkinlik yapmalarından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi ile ilgili anlatılacak çok şey var. Burada hepsini anlatmamız mümkün değil ama gerçekten bizim tarihimizde önemli zaferlerimizden. Topyekun ülke olarak bir mücadele söz konusu. İşte bugün de öğrencilerimiz bu etkinlikle onu unutmadıklarını, Türkiye’nin tek yürek ve hep birlik olduklarını; Muş’uyla Varto’suyla Karadenizlisiyle İç Anadolulusuyla aslında hep birlikte birlik olduğumuzun mesajını vermek istedik” dedi.

Okul öğrencileri de Türk bayrağı ve ‘Çanakkale geçilmez’ yazılı pankartı Varto’nun tepesinde açmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.



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