Çanakkale, en çok Covid-19 aşısı yapılan 2’nci il oldu

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı aşı tablosunda nüfusa oranla aşılanmanın en yüksek olduğu 10 il arasında, 513 bin 873 doz aşı ve yüzde 73’lük oran ile Çanakkale 2’nci sırada yer aldı.

Çanakkale genelinde yürütülen aşı çalışmaları mobil ekipler ve İskele Meydanı’nda kurulan aşı uygulama noktasıyla hız kazandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, sosyal medya hesabından paylaştığı tabloda, nüfusa oranla Muğla yüzde 79,2 oranla birinci, Çanakkale yüzde 73 oranla ikinci sırada yer aldı.

Kentte son verilere göre 324 bin 778 kişiye birinci doz, 171 bin 195 kişiye ise ikinci doz olmak üzere toplamda 495 bin 973 Covid-19 aşısı yapıldı. İl dışından gelen 17 bin 90 kişiye yapılan Covid-19 aşısı ile birlikte Çanakkale’de yapılan toplam aşı sayısı 513 bin 873 olarak gerçekleşti.

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