İskenderun'dan Kocaeli'ye gitmek üzere denize açılan 88 metre uzunluğundaki Türkiye bayraklı 'Sare İmamoğlu' isimli kargo gemisi, sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman'a götürülüp, demirletildi.

Kaynak: DHA Ajansı