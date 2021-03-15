Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı / ek fotoğraflar

Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı /...
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Genetik faktörler göz tansiyonu riskini 7 kat artırabiliyor
Glokom ya da halk arasındaki ismiyle göz tansiyonu sinsice ilerleyen göz hastalıklarından birisi. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç, tedavi edilmediğinde görme kaybına bile yol açabilen glokomun yakın aile bireylerinden birinde görülmesi halinde risk oranının yaklaşık 7 kat artabileceği uyarısında bulundu.
Kalp krizi geçiren Kanki Orçun yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
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İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-YILLAR önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede...
Kapadokya’yı yılın ilk 2 ayında 93 bin turist gezdi
Türkiye'nin doğa, tarih ve kültür turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya bölgesini, bu yılın ocak ve şubat aylarında 93 bin 128 turist ziyaret etti.
İntihar etmek için yanında baraj gölüne atlayan arkadaşının yaşadığını öne sürdü
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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)- ADANA’da, borçları nedeniyle intihar etmek için Çatalan Köprüsü’nden atladığı öne sürülen, ancak cesedi bulunamayan Şahap Örcün’ün (53) bu sırada yanında bulunduğu...