Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale Boğazı, yoğun ‘kar’ nedeniyle ‘gemi’ geçişlerine kapatıldı/ Fotoğraflar
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