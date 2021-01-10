Çanakkale Boğazı, vinç yüklü geminin geçişi için trafiğe kapatıldı(2)

ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı'nca, "Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız" açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı...