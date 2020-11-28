Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı/ Ek Fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Kahramanmaraş’ta, 1 ayda silahla havaya ateş eden 107 kişi yakalandı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, havaya silahla rastgele ateş eden 107 kişi yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, silahla havaya rastgele ateş açarak, birçok kişinin...
50 metre sürüklenerek takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
Yavuz YILMAZ /İNEGÖL(Bursa),(DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpan otomobil takla atarak 50 metre sürüklendi. Otomobilin demir yığını haline...
Kamyonun çarptığı 10 yaşındaki Veysel, öldü
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Veysel Tuncar'a, kamyon çarptı. Kamyonun altında kalan Veysel, hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı...
Veteriner hekim Ülker: Depremin etkisinden hala çıkamıyorum
Tayfur KARA- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)- İZMİR’i vuran depremin psikolojik etkisinden uzaklaşmak için memleketi Samsun’a gelen veteriner hekim Ceren Ülker (27), yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Ülker,...