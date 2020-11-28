Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı/ Ek Fotoğraflar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince son 1 ayda yapılan çalışmalarda, havaya silahla rastgele ateş eden 107 kişi yakalandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, silahla havaya rastgele ateş açarak, birçok kişinin...