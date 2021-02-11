Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı / Ek fotoğraflar

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Covid-19 Laboratuvarları Sorumlusu Prof. Dr. Aynur Karadenizli, SARS CoV2 olarak bilinen koronavirüsün şu ana kadar yaklaşık...