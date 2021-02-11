Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde yangın çıktı/ Ek fotoğraf
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Koronavirüse karşı akıllı takviyeler önerildi
Nevra UÇKAÇ/ İZMİR (DHA)- KORONAVİRÜSTEN korunmak için bağışıklığı güçlendirici gıda ve ilaç takviyelerine talep arttı. Ancak her takviyenin her hastalık için gerekli ve yeterli...
Annesinin sevgilisini evinde gördü, üç yerinden bıçakladı
Ferhat EKİNCİ / ANKARA,(DHA) - ANKARA'da iddiaya göre evde bilgisayar oyunu oynadığı sırada yatak odasında annesinin sevgilisi Enis Y.'yi gören Emre T. (19), Enis Y.'yi...
Kedinin yuttuğu 6 santimlik iğne, operasyonla çıkarıldı
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’da ‘Maviş’ isimli kedinin yuttuğu yaklaşık 6 santimlik dikiş iğnesi, operasyonla çıkarıldı. Serkan Yılmaz (27), kedisinin boğazından paslanmış şekilde çıkartılan iğneyi...