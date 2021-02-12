Ana Sayfa Güncel Haberler Çanakkale Boğazı çıkışı yapan Ro-Ro gemisinde çıkan yangın söndürüldü/ Ek Fotoğraflar
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Yüksekovalı ailenin evinde baktığı, arka bacakları kısa oğlağa protez yürüteç
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Konya’da şubatta 20 derece sıcaklık; kısıtlamada parklar doldu
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