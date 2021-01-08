Çanakkale Belediye Meclisi’nde ‘Millet İttifakı’ gerginliği

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Belediyesi Ocak ayı olağan meclis toplantısında, CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın, İYİ Partili Belediye Meclis Üyesi Burak Kunt’a hitaben söylediği, “İYİ Parti’nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sayesindedir” sözleri gerginliğe neden oldu.

Çanakkale Belediye Meclisi’nin yeni yılın ilk meclis toplantısı dün yapıldı. Toplantıda partisinin il binasında 1,5 yıl önce gerçekleştirdiği basın toplantısında, Çanakkale halkına ‘sessiz boru’ uygulamasıyla fazladan para ödetildiğini açıklayan İYİ Partili Meclis Üyesi Burak Kunt ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, karşı karşıya geldi.

İYİ Partili Meclis Üyesi Burak Kunt, gündem dışı söz alarak, “Hepinizin bildiği gibi 14 aydır imar komisyonuna ve bütçe komisyonuna İYİ Parti olarak herhangi bir temsilci sokamıyorduk. Geçtiğimiz ay itibariyle bu komisyona yeniden davet edildik. Teşekkür ediyorum önce belediye başkanımıza ve 19 CHP’li belediye meclis üyesi arkadaşıma. Biz 14 ay önce doğruları söylediğimiz için yanlışları dile getirdiğimiz için sadece Çanakkale halkının hakkını savunmak istediğimiz için bu komisyonlardan adeta atıldık. Hepinize sitem ediyorum ve kınıyorum” dedi.

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da “Bir şeyi hatırlatırım, İYİ Parti’nin varlığı Cumhuriyet Halk Partisi sayesindedir” dedi Gökhan’ın sözlerine karşı, İYİ Partili Kunt, “Başkanım, bu sözleri kameralar karşısında söylemek istediğinizden bir kez daha emin misiniz?” diye sordu. Başkan Gökhan da, “Bu konuyu söylediniz, siz deşarj oldunuz, karnınızın şişini indirdiniz, sununuz” yanıtını verdi. İYİ Partili üyeler, Başkan Gökhan’ın sözlerine tepki olarak meclis toplantısının 2’nci oturumuna katılmadı.

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