Can Oflaz’dan melankolik dans şarkısı “KOLYE” geliyor

Can Oflaz’ın yeni albümü öncesi üçüncü şarkı KOLYE geliyor. Mazisi üniversite yıllarına dayanan ve 3 yıl demlenen şarkı 25 Kasım’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayınlandı.

Şarkının sözleri Can Oflaz ve Merve Deniz’e ait, bestesi Can Oflaz , düzenlemesi ise Gürsel Çelik imzası taşıyor. Oflaz’ın üniversite yıllarında kaleme aldığı şarkı, Bodrum’da devam eden albüm kayıtları sırasında sitem ve özlem dolu sözlerine funk ve elektronik pop tınılarıyla melankolik bir dans şarkısına dönüştü.

Albümdeki müzikal dili de tam anlamıyla yansıtan “KOLYE” nin klibi ise sözlerde de adına rastladığımız Merve Deniz imzası taşıyor. Can Oflaz’ın dans yeteneğini de sergilediği klipte 6 kişilik bir dans ekibi de kendine eşlik etti.

Can Oflaz’ın 2023’te çıkması planlanan yeni albümünün üçüncü şarkısı KOLYE 25 Kasım’da Sony Music Türkiye etiketiyle yayında!