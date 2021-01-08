Can dostlarımız Kahramankazan’da emin ellerde

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta ve doğal ortamlarında yaşayan can dostlarımıza sıcak bir yuva olmayı sürdürüyor. Kahramankazan Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan hayvanlar konusunda yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor.

Bakım, tedavi ve kısırlaştırma

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kısırlaştırma işlemi, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkezden sahiplendirilen hayvanların daha sonraki bakım ve tedavileri de ücretsiz olarak yapılıyor. Barınakta sahiplendirilmeyi bekleyen ya da sahiplendirilemeyecek derecede hasta, engelli ya da yaşlı olan dostlarımız ise özel bölümlerde özenle bakılıyor.

Doğal yaşam korunuyor

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle tedavi ediliyor. Yabani hayvanlar buradaki tedavilerinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim ediliyor.

Dostlarımıza yardım etmek görevimiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımız. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Merkezimiz bu alanda önemli bir görev yürütüyor. Ayrıca ekiplerimiz bu soğuk kış günlerinde dostlarımız için düzenli olarak yaşam alanlarına mama ve yem bırakmayı sürdürüyor” dedi.