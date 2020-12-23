Çamlıhemşin’de kar başladı; seyirlik manzara oluştu

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, her sağanak yağış sonrasında sele teslim olan Sıhhiye’deki Sağlık Mahallesi’nde harekete geçerek, Marmara, Sağlık ve Halk Sokaklara sel ve su baskınlarını önlemek için ilave özel su alma yapıları inşa etti.