Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS salgını tedbirleri kapsamında ilan edilen hafta içi sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından Çamlıca TEM Otoyolu’nda denetim yapıldı. Durdurulan araç sürücülerinden izin belgesi olmayanlara cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı’nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve valiliklere gönderilen kararlar doğrultusunda saat 21.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Çamlıca TEM Otoyolu Ankara istikametinde güvenlik noktası oluşturarak denetimlere başladı. Bu noktadan geçen araçlar tek tek durduruldu. Araç sürücülerine neden dışarıda oldukları soruldu. İzin belgesi bulunanlar yoluna devam ederken, belgesi bulunmayanlara cezai işlem uygulandı.

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