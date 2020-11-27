Caminin yardım kutusundaki parayı çalan hırsız tutuklandı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) – BURDUR’da Şirinevler Mahallesi camisinde imamın odasındaki yaklaşık 1000 TL ile yardım kutusundaki parayı çalan ve polis ekiplerince yakalanan Erol Çakır (45), tutuklandı.

Burdur’da, 9 Kasım günü Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Şirinevler Camisi’ne gelen kimliği belirsiz kişi, önce içeride kimse olup olmadığını kontrol etti. Daha sonra cami imamına ait odaya yönelen şüpheli, kapının kilitli olduğunu fark etti. Odanın yanında bulunan raflardaki kitapların arasında odanın anahtarını arayan şüpheli, bulamayınca dolabın içindeki takım sandığını fark etti. Takım sandığının içinden aldığı tornavida ile yeniden kapıyı açmayı deneyen şüpheli başarılı olamadı. Daha sonra kitapların arasında odanın anahtarını fark eden şüpheli, imam odasının kapısını açarak odaya girdi. Ara ara kapıdan başını çıkararak kontrol eden şüpheli, imam odasında bulunan yaklaşık 1000 TL ile sadaka kutusundaki bozuk paraları da alarak hızla camiden çıkıp, kaçtı.

Öğle namazı için camiye gelen imam, yardım parasını yerinde bulamayınca kameraları kontrol ettiğinde hırsızlık olayını fark etti. İmamın haber vermesi üzerine gelen polis, parmak izi ve kamera kayıtlarını alarak şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Masası ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüphelinin Erol Çakır olduğunu tespit etti. Bugün öğle saatlerinde Çakır, belirlenen Sanayi Sitesi’ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol Çakır, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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