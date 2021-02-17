Camını taşla kırdığı kuyumcudan altınları çaldı, o anlar kamerada

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT’ta, kaldırım taşıyla camını kırdığı kuyumcu dükkanına giren maskeli hırsızlık şüphelisi, 15 bin TL’lik altın çaldı. Bu anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.00 sıralarında kent merkezi kuyumcular çarşında bulunan Ahmet Duman’a ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. Çarşıda gezen maskeli kişi, kuyumcu dükkanına yaklaşarak kaldırım taşı ile kapının camını kırdı. Şüpheli, daha sonra karşı kaldırıma geçerek yaklaşık 10 dakika iş yerini uzaktan izledi. Biraz bekledikten sonra kırdığı camdan içeri giren şüpheli, vitrinde bulunan kolye ve saatleri toplamaya başladı. Bir süre vitrinlerde altın arayan hırsızlık şüphelisi, güvenlik kamerasını fark etti. Bunun üzerine kameranın açısını değiştiren şüpheli, hırsızlığa devam etti daha sonra olay yerinden kaçtı.

Alarmın arızalı olması nedeniyle iş yerindeki hırsızlığı, çevre esnafı sabah fark etti. Dükkanına gelen iş yeri sahibi Ahmet Duman, hemen polise haber verdi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, yaklaşık 15 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldığı belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

‘KASAYA BAKMIŞ AMA MÜDAHALE ETMEMİŞ’

Kaldırım taşı ile dükkanının camının kırıldığını belirten Ahmet Duman (50), “Gece saatlerinde biri çarşıya geliyor. Etrafı kolaçan ediyor. Kolaçan ettikten sonra geliyor ve bizim camı kırıyor. Camını kırdıktan sonra 10-12 dakika karşı binanın altında gizleniyor. Bakıyor, gelen giden yok. Sonra geliyor ve içeri giriyor. Saat, birkaç tane kolye ve bileklik alıyor. Kameraların açısını değiştiriyor, görüntüyü iptal ediyor. Ondan sonra da gidiyor. Kasaya ilk önce bakıyor, inceliyor ama herhangi bir müdahale etmiyor” dedi.

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