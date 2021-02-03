Cami avlusunda yatarken bulunan Suriyeli, ailesine teslim edildi

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, cami avlusunda yağmur altında uyumaya çalışan Suriye uyruklu Muhammed Halil (40), polisler tarafından ailesine teslim edildi. Psikolojik olduğu belirtilen Halil’in, avluda uyurken polis tarafından bulunması ise caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, pazar gecesi Hacıali Öztürk Mahallesi’ndeki Dervişiye Camii’nde meydana geldi. Gece cami önünden geçen İbrahim Kurt, avluda bir kişinin sağanak altında yattığını görünce polise haber verdi. İhbar üzerine camiye gelen polisler, halı üzerinde ince bir örtüyle uyumaya çalışan kişinin 5 yıl önce Suriye’nin İdlib kentinden gelen Muhammed Halil olduğunu belirledi. Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen Muhammed Halil’in yapılan araştırmada ailesinin ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta Ağabey Mahallesi’nde oturduğu tespit edildi. Araçta ısınması sağlanan Muhammed Halil, evine götürülerek ailesine teslim edildi. Olay anı, caminin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Polise ihbarı yapan İbrahim Kurt, “Gece geç saatlerde oralardan geçerken cami avlusundan ses duydum. Baktığımda bir kişi üzerinde ince bir örtü, titreyerek yatıyordu. 155’i arayarak yardım istedim. Polisler kısa zamanda gelerek yatan şahsı kaldırıp, kimlik ve ailesini tespit ettiler. Bu kişi daha sonra polisler tarafından ailesine teslim edildi” dedi.

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