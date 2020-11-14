Cami avlusuna bırakılan 3 günlük bebeği bulan imam konuştu

Ersan ERDOĞAN- Doğan ÇİZMECİ / MANİSA, (DHA)MANİSA’nın Turgutlu ilçesinde cami avlusuna bırakılan 3 günlük bebeği bulan İmam Şener Seyhun, “İnsan nasıl bırakabilir bir çocuğu. Kimi insanlar çocuk yapmak için milyarlar harcıyorlar. Kimi de çocuğunu cami bahçesine, çöpe bırakıyor” dedi.

Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Selahaddin Eyyubi Camisi’nin İmamı Şener Seyhun, sabah namazı için geldiğinde, avluya bırakılan erkek bebeği buldu. İmamın ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, bebeği hastaneye götürdü. Bebek, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeği terk eden kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı. Bebeğin annesinin belirlenmesi için de hastane kayıtları incelemeye alındı. Bebeğin, sağlık kontrollerinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce korumaya alınacağı öğrenildi.

İmam Şener Seyhun, “Sabah namazı için geldim. Cami bahçesinde bir çanta gördüm. Çantaya baktığımda, havluya sarılı bebek gördüm, üç günlük bir çocuk. Çanta hareket edince, çocuğun canlı olduğunu fark ettim. Bebeği cami içerisine aldıktan sonra polisi aradım” dedi.

İmam Seyhun, “İyice sarmışlar. Hem kundak yapmışlar hem de üşümesin diye havluya sarmışlar. Sabah namazına az vakit kala, koyduklarını tahmin ediyorum. Gece bıraksalardı, bebek soğuktan donabilirdi. Köpek falan da ısırabilirdi. Hoca gelince görür, diye düşündüklerini tahmin ediyorum. İnsan nasıl bırakabilir bir çocuğu. Kimi insanlar çocuk yapmak için milyarlar harcıyorlar kimisi de çocuğunu getirip, cami bahçesine, çöpe bırakıyor” diye konuştu.

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