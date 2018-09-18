Cambaza bakmayın…

Bosch marka 30 yıllık şarjlı matkabım arıza yapınca teknik servise götürdüm. Ustası söküp takarken işlerinin nasıl olduğunu sordum.

“Çok sıkıntılı abi, baba mesleğini yapıyoruz ve bu yıl işler çok düştü, zamlar da üstüne vurunca sıkıntımız büyüyor” dedi ve laf lafı açarken, “CHP İş Bankası hisselerinden müthiş para kazanıyor, nerelere harcanıyor o para abi?” demez mi?

Bak ustacığım CHP İş Bankası’ndan tek bir kuruş almıyor derken, “olur mu abi herkes hatta bizim camii imamı da yanlış söylüyor da sen mi doğru söylüyorsun?” dedi.

Bak kardeşim şimdi hemen İş Bankası Genel Müdürünü arayayım cep telefonumdan, haydi olmadı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu veya İş Bankası Yönetim Kurulunda şu an görev yapan Murat Karayalçın’ı arayayım konuş. Hangisine inanırsan onu arayayım?” diye sordum.

“Sen kimsin abi ne iş yapıyorsun?“ diye sordu.

49 yıldır gazeteciyim senin gibi ben de baba mesleğimi yapıyorum dedim.

Ve uzun uzun konuştum ki bana inanmasa da inandığını söyledi.

Benim matkabı hurdaya attık ve gazeteye döndüm. 45 yıllık gazeteci kardeşim Sonsöz Yazı İşleri Müdürümüz Cafer Külahlıoğlu’na anlatınca, “AKP bu algı operasyonları sayesinde milletten oy alıyor” görüşünde birleştik.

3 gün sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan uçakta yanındaki yandaş gazetecilere, “Ama daha önemli bir suç var. Siyasi partiler banka kurabilir mi? Hayır, kuramaz. Ama şu anda CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü suistimal ederek, onun Cebi Hümayunundan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28’inin sahibi durumunda. Oradan para alamıyor ama yönetim kurulunda dört üyesi var. Bu dört üye ne iş yapar? Buna bir bakılması lazım. Ben diyorum, bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse Hazine’ye girer” diyor.

Değerli okurlarım Ergenekon Balyoz davalarının yandaş medyada inanılmaz iftiralarla FETÖ’nün desteklendiği günlerin yoğun olduğu 2011 yılındaki önemli olayları hatırlayalım;

Ergenekon ve Balyoz davaları ile onlarca general, yüzlerce subay tutuklandı.

Ergenekon soruşturması kapsamında Oda TV yöneticisi Soner Yalçın gözaltına alındı. Gazeteci Ahmet Şık’ın “İmamın Ordusu” kitabı yayınlanmadan dijital kayıtlarına el konuldu.

Ergenekon davasının özel yetkili savcısı Zekeriya Öz, İstanbul Başsavcı vekilliğine atandı.(FETÖ’cü Öz yurt dışına kaçtı)

RTÜK üyesi Zahid Akman ile Kanal 7’den Zekeriya Karaman, Mustafa Çelik, ve İsmail Karahan Deniz Feneri soruşturmasında tutuklandı. Bu operasyonu yapan 3 savcı görevden alındı HSYK haklarında kovuşturma açtı ve 2 yeni savcı atanmasından sonra tutuklu sanıklar tahliye edildi.

Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner ile kuvvet komutanları Erdal Ceylanoğlu, Eşref Uğur Yiğit ve Hasan Aksay YAŞ öncesi emekliliklerini istedi.

Ankara’da Kumrular Caddesi’ndeki patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıda 24 asker şehit oldu, 18 asker yaralandı.

PKK yöneticileri ile MİT temsilcileri arasında yapıldığı iddia edilen görüşmelerin ses kaydı yayımlandı.

İşte bu olumsuz gelişmelerin yaşandığı 2011 yılında AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli, CHP’nin İş Bankasındaki Atatürk mirası hisseleri için, “Biz Atatürk’ün vasiyetine saygılıyız. Hem Anayasa’ya hem de Siyasi Partiler Kanunu’na aykırı olan bu durumun mutlaka kaldırılması şart” demiş, Erdoğan’da bu açıklamalara destek vermişti.

Algı operasyonlarının uzmanı Erdoğan liderliğindeki AKP, 2011’de de FETÖ operasyonlarını gizlemek ve “gündem değiştirmek” amacıyla İş Bankasındaki CHP hisselerini kullandılar.

Bugüne gelecek olursak değerli okurlarım;

Enflasyon yüzde 32’yi aştı,

Faizler Yüzde 50’lere dayandı,

Döviz kurları ikiye katlandı,

Doğalgaza, elektriğe, benzine mazota iğneden ipliğe zam yağıyor,

Esnaf, tüccar ve işadamları iflas ediyor, halkımız fakirleşiyor,

3,5 milyon Suriyeliye 40 milyar dolarımız harcanıyor,

Katar’ın 500 milyon dolarlık son model süper lüks Boeing uçağını hibe diyor, “YERLİ VE MİLLİ” olduğunu iddia eden AKP ve Başkan Erdoğan da kabul ediyor.

İşte bu ahval şerait içinde Başkan Erdoğan yine yeniden “Gündem Değiştirme” taktiğinebaşvuruyor. İş Bankası’ndaki Atatürk mirasından tek kuruş pay ödenmeyen sembolik CHP hisselerini yandaş gazetecilere şikayet ediyor.

CHP, İYİ Parti bir yana FOX TV, Cumhuriyet ve Sözcü Gazeteleri de bu gündem değiştirme tuzağına ne yazık ki her zaman olduğu gibi düşüyor.

Ne hibe uçak, ne 16 yıl sonra göz göre göre çöken ekonomi, ne fakirleşen halk akıllara gelmiyor, varsa İş Bankası yoksa İş Bankası tartışması başlıyor.

Kusura bakmayın değerli okurlarım 49 yıllık gazeteci olarak ben bu tuzağa düşmem, sizler de sakın düşmeyin.

Cambaza bakmayın…