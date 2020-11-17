Çamaşır asan 5’nci kattan düşen genç kız öldü

Kahramankazan’da “Kanatsız Melekler” olarak anılan ve 7/24 esasına göre faaliyet gösteren Kahramankazan Belediyesi Mavi Ay Birimi personelleri, vatandaşların en kısa şekilde zaman kaybetmeden hizmete ulaşabilmelerini ve hizmet alabilmelerini sağlıyor.