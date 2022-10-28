CAMALTI SANATÇISI AYNUR OCAK GÜNDOĞAN SON SERGİSİNİ ANLATTI: HİTİTLİ ANA TANRIÇA HEPAT’LA TRUVALI HELEN’İN HİKAYESİ

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25 yıllık camaltı sanatçısı Aynur Ocak Gündoğan, “Anadolu Tanrıçaları Hepat’tan Helen’e” isimli yeni sergisi hakkında Sonsöz Gazetesi’ne verdiği demeçte “Hititlerden yola çıktık. Ben daha çok resimlerimde kadın figürleri yapıyorum. O kadın figürlerinden yola çıkarak bu sergi oluştu” dedi.

Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ilk camaltı sanatçısı belgesini almış olan ressam Aynur Ocak Gündoğan’ın “Anadolu Tanrıçaları Hepat’tan Helen’e” isimli camaltı sergisi Krişna Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.

Camaltı sanatını geleneksellikten kopmadan çağdaş yorumlamaya çalışan Gündoğan, genellikle Şahmeran, Piri Reis haritaları, Anadolu yazma motifleri ve tanrıçalarını kendi dünyasında camaltı çalışmalarla yorumluyor. Daha önce hem Türkiye’de hem yurtdışında pek çok özel sergi açmış olan Gündoğan; Anadolu Efsaneleri, Saydam Düşler sergi serilerini devam ettirdi. Gündoğan’ın bugünkü sergisi ise Anadolu tanrıçalarının yolcuğunu konu alıyor.

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“DAHA ÖNCE ŞAHMERANLAR YAPIYORDUM”

Sonsöz Gazetesi’nin sorularını yanıtlayan Gündoğan, 45 yıldır resim yaptığını ve şimdiye dek 55-60 kadar kişisel sergi açtığını söyledi ve şöyle devam etti:

“En son Bulgaristan’da bir sergi açtım Hititler konulu, orada da çok beğenildi bu konu. Şimdiki sergide de kendi kültürümüz, Anadolu kültürü olan tanrıçaları çalıştım. Hititli ana tanrıça Hepat’la Truvalı Helen’i anlatmaya çalıştım.

Daha önceden Şahmeranlar yapıyordum. Şahmeranları çok değiştirerek, daha çağdaş yorumlarımla Şahmeran resimleri yaptım. Piri Reis haritalarını yaptım. Osmanlı kadırgalarını yaptım. Bir sergimde çeyiz aynaları yaptım.”

“ARAŞTIRMA YAPTIM”

Gündoğan, Anadolu tanrıçalarını camaltı sanatıyla yorumlamadan önce tarihsel bir araştırma yaptığını söyledi ve “Araştırma yaptım. Kız kardeşim Prof. Dr. Şengül Aydıngün desteğiyle tarih araştırmaya başladım. Onun yönlendirmesiyle bu çalışmalar çıktı. İnşallah iyi yerlere gidecek” ifadelerini kullandı. Gündoğan, sergideki eserlerin yaratım sürecini şöyle anlattı:

“Ne yapayım, nasıl yapayım, farklı bir şeyler yapayım’ diye düşündüm. Biraz tarih bilgim de var tabi çok okudum, araştırdım. Hititleri zaten seviyorum. Hititlerden yola çıktık. Ben daha çok resimlerimde kadın figürleri yapıyorum. O kadın figürlerinden yola çıkarak bu sergi oluştu. Belki bundan sonra diğer tanrıçaları da yapabilirim bundan sonraki çalışmalar için.”

“AİLEM HEP SANATLA İLGİLİ”

Ailesinde herkesin sanatçı olduğunu ifade eden Gündoğan, şunları söyledi:

“Ailem hep sanatla ilgili. Ablam Gülseren Sönmez ressam, ebru sanatçısı, suluboya sanatçısı, yazar. Kız kardeşim arkeoloji profesörü Prof. Dr. Şengül Aydıngün. Bütün kardeşler hepimiz sanatla ilgiliyiz. Aileden de bir sanat kültürümüz var. Babam, annem de sanata meraklıydı. Onun için bütün çocuklar, kardeşler sanata yöneldik. Bizim ailemizde herkes ressam, oğlum müzisyen, yeğenim balerin, grafik sanatçımız var yani ailede herkes sanatçı.”

Gündoğan’ın sergisi Krişna Sanat Merkezi’nde 12 Kasım’a kadar ziyarete açık.