Cam silerken merdivenden düşen esnaf hayatını kaybetti

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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Acıpayam ilçesinde, kendisine ait işyerinin camlarını silmek için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan Osman Akyürek (51), kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Aşağı Mahalle Eski Pazaryeri Caddesi’nde 26 Haziran’da yaşandı. Bir apartmanın zemin katında bulunan işyerinin camlarını silmek için seyyar merdivene çıkan Osman Akyürek, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Akyürek, sağlık ekibi tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Giyim mağazası sahibi olan Akyürek, yapılan tedaviye rağmen bugün hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Akyürek’in cenazesi bugün Darıveren Mahalle mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

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