Çam kozalaklarını 15 yıldır hediyelik sepete dönüştürüyor

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Bolu’da ormandan topladığı çam kozalaklarını 15 yıldır sepete dönüştüren 78 yaşındaki Mustafa Kor, sipariş üzerine yaptığı hediyelik ürünleri müşterilerine gönderiyor.

Karamanlı Mahallesi’nde yaşayan emekli ve iki çocuk babası Kor, ormandan topladığı kozalaklardan tel yardımıyla farklı ebatlarda sepetler yapıyor.

Sipariş üzerine ördüğü sepetleri Bolu ve çeşitli illerdeki müşterilerine ulaştıran Kor, ilerleyen yaşına rağmen 15 yıldır aile ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Kor, 15 yıldır sepet ördüğünü belirterek, ekmek parasını çıkarmak için çalıştığını söyledi.

Ormandan topladığı kozalakların göbeklerini kestikten sonra sepeti örmeye başladığını anlatan Kor, “Günde 3 tane örüyorum. Şu anda 20 çuval kozalak topladım. Tanesini toptan 40 liradan veriyorum.” dedi.

Sepetlerin Antalya ve diğer illere de satıldığını dile getiren Kor, “Arkadaşlar götürüyorlar, satıyorlar orada, bana parasını veriyorlar. Genelde alanlar süs eşyası olarak kullanıyor.” diye konuştu.