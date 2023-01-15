Çalıştırmak için yokuş aşağı saldığı otobüs tarlaya girdi, sürücü yaralandı

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)-BURSA’nın İnegöl ilçesinde sürücü Zafer R. (50), park halindeki özel halk otobüsünü çalıştıramayınca, yokuş aşağı salarak çalıştırmak istedi. Sürücünün kontrolünden çıkan otobüs yol kenarındaki tarlaya girdi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 09.00 sıralarında Fatih Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Zafer R., 16 M 06015 plakalı özel halk otobüsünü marşa basıp çalıştırmak istedi. Dakikalarca uğraşan sürücü, başarılı olamayınca vitesi boşa aldığı otobüsü, yokuş aşağı salarak çalıştırmayı denedi. O sırada sürücünün kontrolünden çıkan otobüs, yol kenarındaki tarlaya girdi . Yaralanan sürücü, ihbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, otobüs çekici yardımıyla tarladan kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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